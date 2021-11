Piemonte: dissesto idrogeologico, Regione mette in campo 26 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto un lavoro di squadra importante – affermano il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del suolo Marco Gabusi – per ottenere le risorse indispensabili ai Comuni per contrastare il dissesto idrogeologico. Gli uffici regionali hanno lavorato intensamente negli scorsi mesi a stretto contatto con i comuni per individuare le progettazioni più idonee a ottenere questi finanziamenti, che ci saranno trasferiti nelle prossime settimane. Andiamo così ad aiutare enti locali che attendono da tempo di realizzare interventi essenziali per la sicurezza. Confidiamo che, continuando a lavorare a tutti i livelli possibili, gli otto progetti finanziati con questa modalità possano far parte di una serie più ampia", hanno concluso. (Rpi)