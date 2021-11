© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul lockdown per i non vaccinati il presidente del Piemonte Alberto Cirio risponde: “Non sono in grado di escludere nulla perché la pandemia ci ha insegnato che noi dobbiamo dare il massimo e poi muoverci in base a cosa ci dicono gli indicatori scientifici”. Lo afferma a margine del Forum piccola impresa ad Alba. (Rpi)