Covid: in Piemonte oltre 8 mila vaccinati con la terza dose

- Sono 14 mila e 299 i vaccinati di oggi. E di questi 8 mila 240 hanno ricevuto la terza dose. È questo il quadro odierno sulle vaccinazioni comunicato dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Ancora una volta i più coperti, grazie alla campagna per la dose aggiuntiva, sono gli over 80 e gli estremamente fragili, rispettivamente a 4 mila 904 e 1350 dosi inoculate. Seguono i 16-29enni a quota 1227 vaccinazioni. La Regione fino ad ora ha utilizzato il 92 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)