Molise: Greco (M5s), presentata pdl per incentivare diffusione comunità energetiche (2)

- "Altro tema da affrontare con urgenza - sostiene ancora Greco -, senza pregiudizi, è quello dei vincoli paesaggistici, troppo spesso stringenti ed anacronistici. Gran parte del territorio molisano è soggetto a questi vincoli, che tuttora frenano l'installazione di impianti per l'autoproduzione di energia. In particolare, è pressoché impossibile installare un impianto fotovoltaico in qualsiasi centro storico. È chiaro che la Soprintendenza, che blocca spesso le richieste dei nuovi impianti, applica delle leggi non più al passo con i tempi. Attualmente si riesce ad aggirare questi steccati normativi ricorrendo presso i tribunali amministrativi. Ma i costi dei ricorsi sono ingenti e non tutti possono permetterseli: ciò crea cittadini di 'serie A' e di 'serie B'. Il problema andrebbe affrontato seriamente, una volta per tutte. Chiaramente escludiamo un 'liberi tutti', che si tradurrebbe in installazioni selvagge, con il rischio di deturpare le bellezze architettoniche dei nostri borghi. Ma è auspicabile che le Soprintendenze forniscano delle chiare indicazioni, valide per tutti, affinché i cittadini possano sapere come intervenire per ridurre i propri consumi, preservando al contempo il paesaggio. Dunque - prosegue l'esponente del M5s -, perché negare a priori l'installazione di impianti nei nostri innumerevoli borghi? Basta offrire alternative percorribili, con indicazioni precise. Per dare un'idea della fattibilità della cosa, ricordiamo che la tecnologia made in Italy offre già almeno tre soluzioni prive di impatti paesaggistici: i pannelli fotovoltaici di colore rosso, come le tegole; i cosiddetti 'intercoppo', i pannelli montati tra una tegola e l'altra; i pannelli che ricalcano le diverse forme delle tegole stesse. Per questa ragione, faremo sentire la nostra voce tanto in Consiglio regionale che sui tavoli del governo centrale". (Gru)