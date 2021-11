Salute mentale: esperti, prevenzione, cura pazienti e ricerca per andare oltre il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pandemia nefasta per i pazienti con disturbi psichici, innanzitutto. Un punto di partenza su cui medici, politici e dirigenti sanitari sembrano concordare. Tanto da spingere l’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a parlare di un’altra “epidemia strisciante”, causata dalla paura da Covid e lockdown. Ansie e timori, elementi dominanti che si legano nei soggetti che manifestano disagi più o meno gravi. E' quanto si legge in una nota. Situazione che si aggrava anche per il pesantissimo impatto economico sui bilanci delle famiglie e sulle casse del Servizio sanitario nazionale. Scenario senza speranza? No, se si lavora in maniera organica partendo da alcuni punti chiave: prevenzione, presa in carico effettiva del paziente, ricerca scientifica e innovazione farmacologica. Senza contare il piccolo spiraglio che sembra aprirsi, grazie a una crescente fiducia nei confronti dell’efficacia della campagna vaccinale. È quanto emerso dall’incontro “Salute mentale in Regione Lazio – Team multidisciplinare e prospettive future”, patrocinato da SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Farmaceutiche) e con il contributo non condizionante di Otsuka e Lundbeck, svoltosi ieri a Roma presso il complesso monumentale Santo Spirito in Sassia (Sala Alessandrina). Un evento in cui, partendo dalla fotografia scattata sulla situazione della regione, si è data ospitalità ai contributi di numerosi esperti e stakeholders (tra i presenti, tra gli altri, il presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Rodolfo Lena), per delineare una sorta di mission generale da seguire, una road-map da tenere a mente se si intende davvero dare una soluzione efficace a problematiche sempre più complesse. (segue) (Com)