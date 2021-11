Salute mentale: esperti, prevenzione, cura pazienti e ricerca per andare oltre il Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La depressione, ha rimarcato dal canto suo il dottor Giuseppe Nicolò (direttore Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 5), “non va sottovalutata: va riconosciuta precocemente, va individuata con accuratezza e vanno predisposti trattamenti psicoterapici e anche farmacologici quando è necessario trattarla”. “La scienza ha fatto dei passi da gigante in ambito dì nuovi trattamenti farmacologici che sono sempre più tollerabili e agli interventi psicosociali come i social skill training, la cognitive remediation, la terapia cognitivo comportamentale, la psico educazione che devono costituire il trattamento standard per ogni persona affetta da psicosi. Il supporto ai familiari e l’inserimento lavorativo completano lo standard minimo di trattamenti che una persona affetta da psicosi deve ricevere”, ha aggiunto. Supporto ai familiari che andrebbe dato anche a livello economico. “Oltre ai costi diretti, bisogna considerare anche quelli indiretti”, ha fatto notare Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria e Economia Politica presso l’università degli Studi di Tor Vergata di Roma e Presidente SIHTA. “I disturbi psichiatrici – ha sottolineato - impattano notevolmente dal punto di vista economico, perché vanno a gravare sui nuclei famigliari all’interno dei quali sono inserite le persone che ne soffrono, sul sistema previdenziale e naturalmente, a cascata, sul Pil: ad esempio, con riferimento alla schizofrenia, i costi indiretti sono superiori a quelli diretti e arrivano a toccare 1,5 miliardi di euro”. È toccato, poi, al dottor Massimo Cozza (Direttore Dipartimento Salute Mentale, Asl Roma 2) introdurre nella discussione il “paradigma bio-psico-sociale”. “Importanti sono gli aspetti biologici sui quali, in particolare per gli aspetti biochimici, si può intervenire a partire dalle terapie psicofarmacologiche, così come gli aspetti psicologici – cognitivi che si possono affrontare con interventi di sostegno e psicoterapeutici, e gli aspetti ambientali e situazionali, per i quali si possono attuare percorsi di inclusione sociale e lavorativa, e di Recovery, utilizzando anche lo strumento del budget di salute”, ha riferito. “Abbiamo bisogno di conoscere quella persona con i suoi disturbi, i suoi sintomi, le sue emozioni, ma soprattutto la sua storia. Abbiamo bisogno di ascoltare. E di mettere in atto i trattamenti appropriati per quel singolo caso. Senza certezze scientifiche pre-costituite e pregiudizi, ma con la consapevolezza che l’obbiettivo – ha puntualizzato Cozza - è la migliore qualità della vita possibile di quella persona”. (segue) (Com)