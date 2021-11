Salute mentale: esperti, prevenzione, cura pazienti e ricerca per andare oltre il Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cure non sono standard - continua la nota - ma vanno declinate sul singolo individuo, in base alla sua storia clinica ed alle sue caratteristiche biologiche. Tuttavia, se questa visione della cura è già avanti in alcune branche della medicina, nella salute mentale sembra ancora non essere riuscita a trovare il giusto spazio. Il farmaco per le patologie mentali ha anche un valore socioeconomico, che va oltre il beneficio clinico in sé. Quello che emerge è che, dopo anni di tagli alla sanità e di sottovalutazione della salute mentale, oggi in Italia permane un forte “unmet need”, inteso come bisogno di cura ancora non soddisfatto. Il PNRR ed i relativi fondi potrebbero avere un impatto decisivo sull’accesso di nuovi farmaci all’interno delle strutture ospedaliere. L’innovazione farmacologica nell’ambito della salute mentale aiuta a mantenere continuità nell'assunzione dei farmaci. Ad esempio, nel trattamento della schizofrenia ci sono le nuove terapie long actinge, gli antipsicotici orali di terza generazione, che presentano profili farmacologici più bilanciati e che permettono dunque di ridurre fortemente gli effetti collaterali, uno dei principali motivi di interruzione delle terapie. Integrazione nel percorso terapeutico. È necessario integrare i diversi aspetti della cura, ovvero la parte psicoterapeutica e quella farmacologica. Infine, l’integrazione è e deve essere l’obiettivo principale rispetto al percorso terapeutico: il lavoro da fare è quello di integrare l’ospedale con il territorio, mantenendo una continuità di presa in carico del paziente che faccia sì che, una volta superata la fase acuta e stabilizzato, il paziente non rischi di trovarsi senza punti di riferimento. (Com)