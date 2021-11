Campania: Lega, noi garantisti ma De Luca coinvolto in affari inquietanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur restando garantisti, l'inchiesta che vede coinvolto il presidente De Luca è sempre più inquietante. L'ipotesi di interferenze sulla gestione degli appalti del Comune di Salerno è un grave segnale che lancia allarmanti sospetti sulla capacità e indipendentenza amministrativa dell'amministrazione Napoli, appena riconfermata. Ad aggravare la situazione in Campania, a nostro avviso, è la concomitanza con i progetti del Pnrr e le amministrative appena concluse. Troppe ombre sulla trasparenza amministrativa nella nostra regione. Lo ripetiamo da tempo: l'uomo solo al comando, anche in vista della quarta ondata del Covid-19, non si addice ad una realtà democratica occidentale". Così in una nota il segretario regionale della Lega Campania on. Valentino Grant, isieme ai parlamentari Cantalamessa, Castiello, Grassi, Urraro e i consiglieri regionali Pierro, Nappi e Zinzi: "Non siamo in un califfato". (segue) (Ren)