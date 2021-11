Torino: omicidio operatore Croce Verde, fermato possibile assassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva la possibile svolta nelle indagini dell'omicidio di Massimo Melis, l'operatore della Croce verde ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto lo scorso 1 novembre. La Polizia ha fermato un uomo nella notte, sospettato di essere l'uccisore del 52enne. Per il momento sull'identità del fermato c'è il massimo riserbo. Melis è stato ucciso in via Gottardo, dopo che aveva accompagnato una sua amica sul pianerottolo di casa. (Rpi)