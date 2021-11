I principali appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Torino e in Piemonte: REGIONE PIEMONTE - Il presidente Cirio partecipa all’evento organizzato in occasione del centenario del Gruppo Alpini di Alba. Alba (ore 9:00) - L’assessore Tronzano partecipa all’inaugurazione del Cippo commemorativo dell’Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Vernone di Marentino (To), parco della Rimembranza (ore 9:00) - Il vicepresidente Carosso partecipa all’inaugurazione della 10a Fiera regionale del Tartufo. San Damiano d’Asti, piazza Libertà (ore 11:00) - Il vicepresidente Carosso partecipa alla cerimonia di commemorazione del 4 Novembre. Grazzano Badoglio (At), (ore 12:15) - L’assessore Tronzano partecipa all'inaugurazione della 42a edizione di Tutto mele. Cavour (To), (ore 14:00).(Rpi)