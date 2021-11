Piemonte: Elemento vince l'edizione 2021 della Start Cup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup è nata nell'incubatore di impresa dell'Università di Torino 2i3T. "La Start Cup rappresenta un momento di verifica fondamentale per l'attività dell'incubatore e l'ottimo risultato di questa edizione ci conferma che impegno, metodo e azione di sistema coordinata e supportata dalla regione Piemonte sono centrali per lo sviluppo di un'economia di innovazione sul territorio - ha commentato Fiorella Altruda presidente dell'incubatore dell'Università di Torino 2i3T -. Ci siamo posti l'obiettivo di dare continuità alle nostre azioni anche nel difficile periodo della pandemia ma sicuramente questa occasione in presenza rappresenta un momento formale di ripresa e preannuncia nuovi sviluppi per l'ìncubatore, tra cui l'ampliamento degli spazi utilizzabili presso il Campus Luigi Einaudi e del Molecular Biotechnology Center". Alla consegna del premio era presente anche l'assessore allo Sviluppo del Piemonte Andrea Tronzano. (Rpi)