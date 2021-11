Piemonte: domani l'esercitazione del Corpo antincendi per scenari complessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo volontari antincendi boschivi Piemonte si mette alla prova. Domani, domenica 7 novembre, a Limone Piemonte si svolgerà un'esercitazione a livello provinciale per testare la capacità del sistema regionale nella gestione di incendi di grosse dimensioni. Lo annuncia la stessa Regione in una nota stampa. Le prove di domani saranno concentrate soprattutto sulla gestione di eventi complessi quali la vicinanza di aree protette, nelle quali deve essere impedito l’ingresso delle fiamme, l'immediata prossimità di infrastrutture lineari difficili da proteggere (Ferrovia, colle di Tenda), nuclei abitati isolati ed il paese di Limone Piemonte. Saranno tutte situazioni che richiederanno la collaborazione di tutte le forze in campo, ovvero i Carabinieri forestali, i Vigili del fuoco, i comuni coinvolti e le società che gestiscono l'elettricità e le linee telefoniche. (segue) (Rpi)