Torino: assessora Innovazione, no a uso indiscriminato telecamere

- Per quanto riguarda Argo è un tema di cui voglio presto occuparmi, insieme all’assessora Gianna Pentenero, tenendo presente un principio cardine: no all’uso indiscriminato e poco responsabile di alcune tecnologie legate ai dati. Lo scrive in un post su Facebook la neo-assessora all’Innovazione Chiara Foglietta riferendosi al tema della sicurezza attraverso l’uso di telecamere. “Dobbiamo opporci al riconoscimento facciale e alla sorveglianza biometrica di massa - continua Foglietta -. Ci confortano, in questo senso, la netta contrarietà del Parlamento europeo e le posizioni chiare di importanti realtà del nostro territorio e non solo, quali il centro Nexa su internet e società, Hermes center for transparency and digital human rights, Algorithmwatch e Privacy network”, conclude. (Rpi)