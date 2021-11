Piemonte: l'86 per cento dei ricoverati in intensiva non è vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati aggiornati sulle terapie intensive in Piemonte mostrano come l'86 per cento dei pazienti Covid presenti nei reparti sono non vaccinati. Lo conferma una nota stampa dell'Unita di crisi della regione piemonte. In particolare, dei 21 ricoveri attuali in terapia intensiva, 18 riguardano pazienti non vaccinati, altri 3 sono invece pazienti vaccinati, ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Situazione diversa per i reparti ordinari, dove su 206 ricoverati 102 sono pazienti non vaccinati. (Rpi)