Campania: De Luca, entro febbraio attivo ecosistema digitale cultura

- "Entro febbraio attivo ecosistema digitale per la cultura. Tutto ciò che è cultura, storia e beni ambientali perla Regione Campania. Cominciamo a dare una svolta straordinaria di efficienza, di semplificazioni a cittadini e imprese per alleggerire vita delle persone, per rendere efficiente sistema investimenti e realizzazioni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)