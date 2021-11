Sardegna: Sider Alloys, Regione conclude iter autorizzativo, riapertura più vicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riavviare la produzione e salvaguardare i posti di lavoro, rendendo il polo dell'alluminio nuovamente competitivo nel panorama internazionale". Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, commenta positivamente la conclusione dell'iter autorizzativo regionale, durato circa 7 mesi, per lo stabilimento Sider Alloys di Portovesme, che ha visto coinvolti diversi assessorati regionali (Ambiente, Sanità, Lavoro e Industria) "con un impegno straordinario - dice il presidente - da parte di tutti". In tempi brevi la Giunta approverà la delibera finale, cui seguiranno le attività all'interno dello stabilimento per il riavvio graduale della produzione. "Un grande lavoro di squadra - dice Solinas -. Il polo di Portovesme rappresenta una ricchezza alla quale non possiamo assolutamente rinunciare, ed è necessario predisporre tutte le strategie per garantire che l'abbandono del carbone e la riconversione energetica avvengano salvaguardando tutti i presidi industriali, fondamentali per lo sviluppo armonico, insieme agli altri settori produttivi, del nostro sistema economico". La Regione si è impegnata per il reinserimenti nel mercato del lavoro dei dipendenti dell'azienda, che attualmente sono supportati dagli ammortizzatori sociali. "Abbiamo lavorato con grande impegno e celerità - dice l'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis - tenendo sempre presenti le esigenze economiche e sociali di un territorio come il Sulcis, auspicando importanti ricadute in termini occupazionali e di indotto in generale". (Rsc)