Sardegna: Regione, prosegue lotta alla peste suina africana

- Oggi si sono svolte operazioni di ricerca cattura e depopolamento di suini bradi illegali nelle terre pubbliche di Urzulei, in Sardegna. Tali attività - si legge in una nota - rientrano nelle azioni di contrasto al virus della Psa che vedono nella lotta all'allevamento illegale dei suini uno degli aspetti fondamentali. Infatti questo tipo di animali costituisce la cinghia di trasmissione del virus tra la popolazione selvatica e gli animali domestici .Le attività svolte in questi anni hanno ridotto drasticamente il numero di tali animali e quindi la circolazione del virus, ma è comunque necessario - sottolinea la nota regionale - completare le azioni per eliminare completamente tali popolazioni residue. Sono stati catturati e abbattuti in quanto privi di proprietario e non registrati all'Anagrafe Zootecnica 81 capi a a cura delle squadre coordinate dall'unità di progetto e dalla questura e prefettura di Nuoro , con la partecipazione del personale dei vari enti dell'amministrazione regionale. I capi abbattuti nelle precedenti operazioni ad Orgosolo Talana e Villagrande sono risultati tutti sieronegativi e virus negativi: un dato importante dal punto di vista epidemiologico.(Com)