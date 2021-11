Piemonte: dissesto idrogeologico, Regione mette in campo 26 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fondo di 26 milioni di euro per mitigare le aree a rischio idrogeologico piemontesi. Con questo fondo la Regione metterà in sicurezza 8 aree individuate in base ai criteri fissati dal ministero della Transazione ecologica. Gli otto interventi finanziati - come diffuso da una nota stampa della Regione - saranno di vario tipo e riguarderanno fondamentalmente la sistemazione idraulica e dei versanti. In particolare, nell’alessandrino verranno finanziate le arginature del fiume Bormida nel comune di Acqui Terme e l’importante regimazione del Rio Lovassina da Spinetta Marengo alla confluenza in Bormida, che permetterà a Spinetta Marengo di evitare i continui allagamenti. Nel cuneese saranno eseguiti lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Pesio in corrispondenza del ponte di via Mondovì di Chiusa Pesio e di consolidamento e sistemazione idrogeologica nella frazione Pinchiosso di Priola. Nel Vercellese saranno realizzati gli adeguamenti di muri e argini con un nuovo argine in sponda destra a Vercelli e opere di contenimento del versante per la protezione dell’abitato in località Prea Sora ad Alagna Valsesia. Nel torinese si procederà alla sistemazione dei pendii instabili nel comune di Borgiallo. Infine, nel Novarese sarà realizzato un setto anti-sifonamento nel comune di Carpignano Sesia. (segue) (Rpi)