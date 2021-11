Piemonte: Elemento vince l'edizione 2021 della Start Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una startup torinese la vincitrice della Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta 2021. Si chiama "Elemento" e ha avuto il pregio di creare un nuovo tipo di cloud, non solo più sicuro ma anche vicino agli utenti meno esperti in modo da essere accessibile a chiunque. Inoltre, grazie ad una rete di scambio reciproca tra vari sistemi cloud, "Elemento" è anche un progetto che guarda all'ecologia: la potenza inutilizzata da una fonte cloud può essere utilizzata da qualcun altro. "In pratica – afferma l'amministratore delegato Gabriele Gaetano Fronzé - Elemento sta al cloud come i pannelli fotovoltaici stanno alla produzione di energia elettrica: ogni cliente ospita in casa propria la potenza usata abitualmente, ma al bisogno può rivendere l'eccesso o acquistare il deficit. Questo è l'ennesimo e più importante riconoscimento al nostro progetto che stiamo sviluppando e implementando da oltre due anni e che consideriamo un valido passo in avanti nel mondo del cloud". (segue) (Rpi)