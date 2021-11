Pnrr: De Luca, occorre fare di più su sburocratizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì incontro a Roma con ministro Giovannini per fare punto su Pnrr perla Campania. abbiamo dotazione molto rilevante a oltre sette miliardi di euro. Il piano nazionale punta moltissimo sulle grandi aziende più che sulle istituzioni. Sono davvero grandi aziende con capacità progettuale e realizzative. Abbiamo sottolineato alcune preoccupazioni relative alla sburocratizzazione: sono in atto misure di semplificazione ma ancora non ci siamo con l’abuso in atto d’ufficio. Qualche limatura ma non siamo in condizione di dare serenità a dirigenti pubblici". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)