Torino: Lo Russo, manca almeno il 30 per cento dei dirigenti

- Mancano almeno il 30 per cento dei dirigenti in tutti i profili tecnici, amministrativi e giuridici. Lo afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine della giunta straordinaria convocata a Palazzo Civico. “Questa amministrazione è in una situazione delicata sul comparto assunzioni dirigenti - continua Lo Russo - Sull’allocazione del bilancio per lo staff il nostro obiettivo è quello di rimanere in linea con l’amministrazione precedente. In generale, si apre una stagione complessa dal punto di vista gestionale, con diversi contratti in scadenza. C’è una richiesta di dotazione di organico che dobbiamo assolutamente implementare”, ha concluso. (Rpi)