Campania: De Luca, Comuni facciano rispettare ordinanza mascherine

- "Voglio fare un appello a che sia rispettata una misura di prevenzione semplice. Solo in Campania sempre obbligatorio uso mascherine. Oggi di fronte a quarta ondata obbligo diventa una cosa da rispettare seriamente. Faccio appello a forze dell’ordine, comuni distratti, perché facciano rispettare l’ordinanza regionale che obbliga a uso mascherina. Troppa gente assembramenti serali e notturni a fine settimana resta senza mascherina e senza controllo. Non ho visto un solo verbale nei loro confronti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)