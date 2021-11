Governo: De Luca, Sud resta ai margini in legge di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi ha dato accelerazione su sburocratizzazione. Qui devo rilevare mportanza del cammino, molte cose rinviate a mesi prossimi. Osservazione di sostanza in relazione a legge di stabilità, in discussione nelle prossime settimane. Il Sud rimane ai margini, altro che 40 e 60 per cento delle risorse. Non è così. Il sistema dei bonus penalizzano fortemente il Sud per cui non ci sono alcune proroghe". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)