Covid: De Luca, Trieste città meravigliosa violentata da bande di imbecilli

- "È evidente che anziché accorciare i tempi li prolunghiamo. Facendo correre rischi alle nostre famiglie e soprattutto ai bambini e all’Italia di dover chiudere di nuovo. A Trieste già cominciamo a chiudere un po’ di attività. È una città cara a tutti e bellissima, violentata da bande di imbecilli. Alcune trasmissioni facevano l’intervista alternata. Quelli che erano lì non rappresentavano Trieste ma certe trasmissioni avevano bisogno di mettere sullo stesso piano i cittadini e qualche sfrantummato. Hanno protestato per gli idranti. Daremo in dotazione alle forze dell’ordine coriandoli e petali di rose, rami e candele profumati anziché gli idranti. Obbligheremo forze dell’ordine a farsi sballottare quando stanno nei mezzi con cui cercano di contrastare chi viola le leggi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)