Covid: De Luca, in Campania meno spese certificate per pandemia

- "Le Regioni hanno dovuto certificare quantità di spese subite per il Covid. La Regione che ha certificato meno spese è la Campania. noi abbiamo certificato 500 mln di euro. Il Lazio, con la stessa popolazione, 300 milioni di euro in più. La Lombardia per 1,8 mld di euro. Più della Campania, per centinaia di milioni in più, Regioni con milioni di abitanti in meno: Emilia Romagna, Toscana, Piemonte. Il Veneto con un milione di abitanti in meno stessa certificazione, come nel nostro Paese le realtà meridionali continuano a essere penalizzate". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)