Reddito cittadinanza: De Luca, priorità deve essere lavoro e formazione

- "Darei asili nido gratis sotto una certa fascia, per favorire natalità e tutelare le donne. Qualcuno lo ha già detto tre anni fa ma viviamo in Paese che manca di buonsenso. Ritrovare senso di Paese civile. Non ritorno su Quota 100 che più o meno è analogo. In Germania lavorano il 20 per cento di cittadini attivi rispetto all’Italia. Ovviamente, c’è anche il problema di creare il lavoro. Ma le cose si tengono: se bruciamo risorse per cose inutili rispetto a creare ricchezza senza la quale noi faremo fatica anche a pagare le pensioni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)