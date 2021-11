Torino: Lo Russo, concorsi urgenti per usare al meglio fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui funzionari dovremo ripartire al più presto con i concorsi, per usare al meglio i fondi del Pnrr. Lo afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine della giunta straordinaria convocata a Palazzo Civico. “Quando individueremo il nuovo direttore generale, allora faremo tutti gli atti per riorganizzare l’ente, tra personale e competenze - continua Lo Russo -. Dobbiamo assolutamente assumere dei giovani. Inoltre valutiamo anche l’ipotesi di attingere a delle competenze esterne per l’uso dei fondi europei”, ha concluso. (Rpi)