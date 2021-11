Salute mentale: esperti, prevenzione, cura pazienti e ricerca per andare oltre il Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non c'è salute senza salute mentale, ci ha ricordato l'Organizzazione mondiale della sanità. E questo è tanto più vero in un momento in cui tutti i sistemi sanitari stanno affrontando il contrasto alla pandemia", ha subito inquadrato l'assessore alla Sanità e all'Integrazione Socio-Sanitaria della regione Lazio, Alessio D'Amato, annunciando che "stiamo costruendo un percorso che ci porterà a breve anche ad una Conferenza regionale sulla salute mentale, in cui costruire insieme quello che sarà il Piano regionale della salute mentale". A ricordare le "grida di aiuto" giunte dalla Società di psichiatria, dagli psicologi, dagli operatori sul campo, "lamentando la grave situazione, la compromissione della salute di molti ragazzi", è stata Beatrice Lorenzin, prima firmataria di una mozione parlamentare approvata all'unanimità, lo scorso 16 giugno, in Parlamento. "Speriamo che in questa fase, in cui si discute la Legge di Bilancio, possiamo avere in maniera tangibile, con l'aumento del Fondo sanitario, una maggiore quota di risorse da destinare alla salute mentale – ha auspicato -: per la prevenzione, per la diagnostica, per gli interventi nelle scuole, per il supporto e il sostegno alle reti, per la presa in carico dei pazienti effettiva ed omogenea su tutto il territorio nazionale". "Le diseguaglianze generate dalle conseguenze del lockdown hanno avuto riflessi anche sulla salute mentale, aumentando il disagio psichico soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione, con minor accesso alle cure e ai servizi di cui tuttora si avvertono i contraccolpi". Ad evidenziarlo è stato il professor Massimo Di Giannantonio (direttore Dipartimento Salute mentale Università di Chieti), presidente della Società italiana di psichiatria (Sip). "Tuttavia – ha riferito -, stiamo sperimentando i primi segnali di una riduzione di un certo grado di ansia e depressione da pandemia. La popolazione inizia a sentirsi più fiduciosa nei confronti del futuro e sicura di uscire dai catastrofici effetti del Coronavirus, specie ora che sono disponibili i vaccini anti-Covid che fanno sperare di allontanarci dal rischio di nuovi isolamenti e chiusure che tantissimo hanno gravato sulla salute mentale di tutta la comunità, specie degli individui più fragili e già con disagi psichici in partenza".