Covid: De Luca, siamo dentro la quarta ondata

- "Siamo come del tutto evidente nella quarta ondata di contagio Covid. Sinceramente non intendo perdere più tempo a spiegare ad alcuni nostri concittadini che la stupidità non è un argomento. Non voglio più seguire l’imbecillità. Gente che confonde la libertà di contagiare gli altri con quella democratica. Non perdiamo tempo, preoccupiamoci dei nostri figli". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)