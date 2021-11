Vaccini: De Luca, non aspettate convocazioni per andare ai centri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi a maggio facevamo 70mila vaccinazioni al giorno. Oggi arriviamo a 20mila. Dunque c’è spazio per fare le vaccinazioni per tutti, non solo fasce d’età. A cominciare, ripeto, oltre che Rsa anziani. Rispondete alle convocazioni ma presentatevi anche spontaneamente, convocazioni in maniera ordinatama non c’è bisogno di prenotazione. Recarsi ai centri vaccinali". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)