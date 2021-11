Governo: De Luca, affidare gestione Zes alle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo trafila pareri soprattutto ambientali coi tempi non adeguati, sovrintendenze non sono sintonizzate coi tempi del Pnrr, illusioni centralistiche destinate ad avere fallimenti. I commissari Zes non hanno apparati tecnici su cui contrare. Se c’è un tema che andrebbe affidato alle Regioni è quello delle Zes. Investimenti sovracomunali, suggerimento a ministro che estendiamo a ministro per Mezzogiorno. Schema elaborato è destinato a non funzionare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)