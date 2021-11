© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie agli irresponsabili la provincia di Trieste ha ottocento positivi ed è la città più contagiata d’Italia. Vergogna nazionale. In Campania uso mascherina deve essere obbligatorio sul serio non per finta, poi se vogliamo divertiamoci ma fra due mesi si chiude l’Italia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)