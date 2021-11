Reddito cittadinanza: De Luca, sistema non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane, anzi avanti ieri, abbiamo letto notizie relative al Reddito di cittadinanza. Non ci dobbiamo abbandonare alla demagogia. Ho detto che un Paese civile ha il dovere di dare una mano alla povera gente. Ma non ha il dovere e non si può consentire il lusso di buttare miliardi di euro, in un Paese che ha un debito da paura, no a lusso di essere superficiali. No a clientela per dare stipendiuccio a chi non ne ha bisogno. Qualcuno dice che è una percentuale limitata: a me pare una risposta stupida, ma fosse anche uno è una cosa intollerabile. Questa estate è stato impossibile trovare stagionali. Quel sistema non funziona: dobbiamo accentuare il reddito di inclusione, con controlli più capillari. Braccia aperte a povera gente, pugno di ferro per furbi, speculatori". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)