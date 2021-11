Vaccini: De Luca, fare terza dose per non chiudere scuole e attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle scuole rischiamo, dobbiamo essere prima Regione d’Italia per la terza dose. A 170mila docenti e non docenti, vi prego di accompagnarci in questo sforzo. Serve a tutelare i bambini, evitare di chiudere le scuole e farci le feste con l’economia aperta e non di nuovo chiusa per la irresponsabilità di chi confonde la libertà con il contagio degli altri". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)