Torino: Lo Russo, su Olimpiadi se valutazioni saranno diverse prenderemo atto

- Noi abbiamo dato la disponibilità, perché credo fosse dovere del territorio farlo, ma se saranno fatte delle valutazioni diverse saremo pronti a prenderne atto. Lo afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo rispondendo alla sottosegretaria Valentina Vezzali, che durante la presentazione delle Atp di questa mattina aveva escluso la possibilità di estendere le Olimpiadi 2026 a Torino. “Abbiamo deciso di fare questa proposta per far fare bella figura all’Italia, non sprecando delle risorse”, ha concluso Lo Russo. (Rpi)