Molise: Greco (M5s), presentata pdl per incentivare diffusione comunità energetiche

- Per il consigliere regionale molisano Andrea Greco, del Movimento cinque stelle, "il Molise ha la grande possibilità di avviare il processo di decarbonizzazione fissato dai protocolli internazionali per il 2050. Le opportunità arrivano dal superbonus, ma anche dalla creazione delle comunità energetiche. Un'occasione unica per contrastare la 'povertà energetica' attraverso una produzione di energia pulita, diffusa e realmente al servizio dei cittadini e non delle grandi lobbies. La legge che disciplina le comunità energetiche è stata fortemente voluta e approvata dal governo Conte, e anche al livello regionale si può fare tanto per promuovere questo strumento straordinario. Per questa ragione, durante l'ultimo Consiglio regionale, abbiamo depositato una proposta di legge finalizzata ad incentivare in maniera seria la diffusione delle comunità anche sul nostro territorio. Un esempio virtuoso viene dalla vicina Puglia, che ha recentemente adottato una norma simile. L'obiettivo cardine dev'essere sì il miglioramento dell'efficienza energetica, ma anche la reale riduzione dei costi dell'energia per i cittadini". Greco aggiunge: "Oltre all'abbattimento delle emissioni atmosferiche mi piace sottolineare come le comunità energetiche favoriscano anche una piena coesione sociale. Ma c'è anche un risvolto prettamente economico: attraverso il progressivo incremento delle utenze alimentate da energia green e l'efficientamento degli immobili pubblici, è indubbio, si mette in moto un intero indotto. In sostanza si tratta di mettere in campo azioni concrete con le comunità locali, le attività commerciali e le imprese che decidono di unire le forze e dotarsi di innovativi progetti di ricerca nel campo delle nuove tecnologie". (segue) (Gru)