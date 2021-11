Campania: Lega, noi garantisti ma De Luca coinvolto in affari inquietanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha concluso: "Oggi nel consueto monologo del venerdì, De Luca ha raggiunto il culmine invitando i cittadini campani a non ascoltare più le autorità sanitarie nazionali prendendosi beffa del Ministero della Salute, dell'agenzia italiana del Farmaco, del Commissario per l'emergenza pandemica. Da una Regione fuori controllo siamo arrivati ad una Regione con controllo totalitario e addirittura alla censura delle informazioni degli organi di stampa e delle Istituzioni democratiche. Auspichiamo la massima trasparenza dalle indagini e facciamo appello alla responsabilità degli organi preposti alla vigilanza a tutti i livelli istituzionali. In Campania c'è una vera e propria emergenza democratica". (Ren)