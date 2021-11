Piemonte: Coldiretti, rincaro materie prime crea difficoltà per imprese territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A preoccupare sono peraltro le prossime semine, con i costi che sono raddoppiati per gli agricoltori che sono costretti ad affrontare rincari fino al 50 per cento per il gasolio necessario per le attività, ma ad aumentare sono pure i costi per l'acquisto dei fertilizzanti delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio, per i quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne. Per cogliere una opportunità unica abbiamo elaborato e proposto progetti concreti immediatamente cantierabili nel Pnrr, per favorire una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale", hanno concluso i due rappresentanti di Coldiretti Piemonte. (Rpi)