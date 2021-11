Parlamento: 8 novembre audizioni Regioni, Upi e Uncem su futuro dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 8 novembre, alle ore 17, le commissioni riunite Esteri, Politiche Ue della Camera ed Esteri, Politiche Ue del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa, svolgono l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato europeo delle Regioni, dell'Upi e dell'Uncem. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)