Campania: De Luca, pianteremo un milione di alberi

- "In questi giorni pensavo a varare piano per la nostra Regione semplice: la piantumazione in Campania di un milione di alberi. Vorrei coinvolgere il mondo della scuola, i ragazzi dalle elementari fino alle università per cercare di fare quello che è nelle nostre possibilità. Progetto che può produrre risultati importanti". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)