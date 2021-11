Covid: De Luca, cittadini non ascoltino altri che la Regione Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi permetto di rivolgere un suggerimento ai concittadini: fate uno sforzo per non ascoltare nulla di quello che viene trasmesso da Roma. Né esperti men che mai trasmissioni televisive pollaio. Alcune trasmissioni che hanno bisogno di fare confusione per fare un po’ di ascolti. Non ascoltate nessuno, mantenetevi coerenti a indicazioni della Regione Campania. Abbiate fiducia in autorità istituzionale, altrimenti da Roma è sconvolgente. Abbiamo Cts, Aifa, Agenas, Ministero, niente meno che il commissario Covid. Ognuno cose diverse: non ascoltate nessuno". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)