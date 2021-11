Campania: De Luca, Regione da sburocratizzare e digitalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per riprendere uno dei punti del programma. Nella scorsa legislatura non ci siamo riusciti, oggi intendiamo riprendere programma burocrazia zero. Iniziato con ufficio del genio civile. Ridurremo i tempi di due terzi. Digitalizzazione per tutti gli uffici. Non ci saranno duplicazioni, a metà di questo mese il programma. Lavoriamo su capitolo sanitario. Prenotazioni in maniera automatico, fascicolo elettronico. Tutta una serie di servizi al cittadino forniti con semplicità e tempi rapidi. Poi politiche sociali, ambientali – ancora tempi biblici per pareri – cancelleremo con la spada tutte le cattive abitudini. L’obiettivo è di avere in tempi medi la Regione Campania prima per la sburocratizzazione e digitalizzazione di tutte le procedure". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)