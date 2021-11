Reddito cittadinanza: De Luca, insegnare ai giovani principio responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aiuti ai giovani, dato culturale. Dobbiamo superare un altro lusso che ci siamo consentiti: aver fatto perdere ai giovani il principio di responsabilità. Insegnare che ognuno è responsabile del proprio destino, se proprio nonce lafai lo Stato ti dà una mano. ma l’idea di vivere di parassitismo è suicida. Non esiste nel Paese più ricco del mondo, negli Usa. Né in Germania, Francia o Giappone. Non potremmo fare competizione mondiale mantenendo parassitismo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)