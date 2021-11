Covid: in Piemonte cresce rapporto tamponi-casi, stabili i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il rapporto tamponi-casi, ma i ricoveri sono stabili. È questo il quadro odierno presentato dall'Unità di crisi della regione Piemonte rispetto all'emergenza Covid. I nuovi casi sono 386, pari allo 0,7 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi 193 sono asintomatici. I ricoveri sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva rimangono invariati rispetto a ieri, rispettivamente a quota 21 e 206. Numeri ancora in crescita invece per i guariti. Oggi sono stati 265. Aumentano invece di tre unità i decessi, ma nessuno risale alla giornata odierna. (Rpi)