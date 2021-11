Piemonte: Coldiretti, rincaro materie prime crea difficoltà per imprese territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le quotazioni delle materie prime alimentari che hanno raggiunto a livello mondiale il massimo da oltre dieci anni, servono accordi di filiera che valorizzino i primati del "made in italy" piemontese e garantiscano la sostenibilità della produzione in Italia. Lo affermano il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa a seguito dei rincari che hanno colpito le materie prime. "Con la pandemia si è aperto uno scenario di accaparramenti, speculazioni e incertezza per gli effetti dei cambiamenti climatici che spinge la corsa dei singoli stati ai beni essenziali per garantire l'alimentazione delle popolazione - continuano Moncalvo e Rivarossa -. Si sta, così, innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime anche nel settore agricolo nazionale. Nell'immediato occorre garantire la sostenibilità finanziaria delle aziende e degli allevamenti piemontesi affinché i prezzi riconosciuti ad agricoltori ed allevatori non scendano sotto i costi di produzioni. (segue) (Rpi)