Abruzzo: Ronci, export nel secondo trimestre 2021 segna il passo (2)

- L'incremento dell'export abruzzese nel secondo trimestre 2021 di 765 milioni di euro, pari al 47,7 per cento, è il miglior risultato degli ultimi cinque anni, ma è dovuto al recupero del forte decremento subito a causa del Covid. Le variazioni dell' export nelle province abruzzesi - spiega Ronci - sono state disomogenee. L'export all'Aquila cresce di 33 milioni, quello di Pescara di 35, quello di Teramo 148 milioni, mentre quello di Chieti di ben 548, soprattutto grazie ai mezzi di trasporto. In valori percentuali le variazioni dell'export di Teramo (+64,4 per cento) e di Chieti (52,4 per cento) sono state superiori al valore nazionale, mentre le variazioni di Pescara (+14,4 per cento) e dell'Aquila (+14,4 per cento) sono state inferiori. Nel secondo trimestre 2021 l'export dei mezzi di trasporto registra un incremento di 493 milioni di euro. Gli altri prodotti (diversi dai mezzi di trasporto), registrano un incremento di 272 milioni. L'incremento dell'export dei mezzi di trasporto (71,3 per cento) è stato inferiore a quello nazionale (97,3 per cento), di ben 26 punti percentuali mentre nel primo trimestre l'incremento abruzzese era risultato pari a 43 volte quello italiano. L'incremento dell'export degli altri prodotti (29,8 per cento), da attribuire per la gran parte al sistema produttivo delle aziende abruzzesi, è stato anch'esso inferiore a quello nazionale (44,9 per cento), in questo caso lo spread è stato di 15 punti percentuali. (segue) (Gru)