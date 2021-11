Abruzzo: Ronci, export nel secondo trimestre 2021 segna il passo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema produttivo, evidenzia ancora Ronci, composto per la gran parte da micro imprese, ha problemi di carattere strutturale ed ha una scarsa propensione all'innovazione e, pertanto, ha bisogno di risorse da destinare al miglioramento della competitività. L'incremento complessivo dell'export in Abruzzo nel secondo trimestre 2021 sarebbe stato ancora minore di quello nazionale, se non fosse stato compensato in parte dagli incrementi dal settore della gomma e della plastica (+70) e da quello delle macchine e degli apparecchi (+51). In ambito provinciale gli incrementi più significativi sono stati registrati all'Aquila dagli apparecchi elettronici (+18) a Pescara dalle macchine ed apparecchi (+14) e in Provincia di Chieti dalla gomma e dalla plastica (+47).Discorso a parte per la provincia di Teramo che ha realizzato incrementi importanti in quasi tutte le attività economiche sia in valori assoluti che in valori percentuali. Nel primo semestre 2020 l'export abruzzese ammontava a 3.661 milioni di euro, mentre nel primo semestre 2021 è stato di 4.682 registrando un incremento di 1.021 milioni di euro. (Gru)