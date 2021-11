G20: De Luca, due giorni di orgoglio, con Draghi ritrovata dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devo dire che per una volta abbiamo avuto modo di essere orgogliosi come italiani per la capacità organizzativa mostrata dal governo italiano, per l’immagine della dignità della politica data con Draghi e per l’immagine di bellezza incomparabile di Roma. Due giornate splendide di orgoglio nazionale al G20, per una volta abbiamo unito l’Italia in una immagine di bellezza e sentimento di orgoglio". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)