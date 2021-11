Roma: De Luca, da Gualtieri scelte qualificate e in alcuni casi 'creative'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma e l’Italia, la grande bellezza. Quando guardavo le immagini mi veniva in testa l’idea di quanto sia stata incomprensibile quello che è stato fatto dal Comune di chiamare Roma Capitale. Non è stato un modo per sottolineare ma per diminuire l’importanza di Roma. Roma è Roma senza altre aggiunte. Togliamo “Capitale”. Allora era un tentativo per rispondere alla Lega. Un piccolo consiglio che mi permetto di dare a Roberto Gualtieri che parte in governo di Roma con contributi importanti come Silvia Scozzese e presenze creative come Miguel Gotor, avremo tangueri a Roma". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)