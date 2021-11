Torino: Lo Russo, credo profondamente nel valore dei gemellaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo profondamente" nel valore e nell'importanza delle relazioni internazionali e nei legami per gli enti locali. Lo afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante la celebrazione del gemellaggio con Nagoya. Una relazione che è nata nel 2005, con la firma che è costruito un legame duraturo tra le due città. E in questi giorni sono in corso i "Nagoya days" per festeggiare questo avvenimento. "Abbiamo ancora bisogno di gemellaggi, di scambi e di confrontarci con il mondo. In questi lunghi anni di relazioni abbiamo costruito ponti e legami di amicizia e di fiducia - continua Lo Russo -. I gemellaggi sono questo: mattoni su cui noi comuni possiamo e sappiamo costruire ponti che parlano di relazioni, di partecipazione, di conoscenza. Le due città, Torino e Nagoya, sono legate da una lunga tradizione di relazioni. Abbiamo infatti in comune una storia industriale manifatturiera, poiché sono entrambe sedi di aziende automobilistiche e di distretti aerospaziali, condividiamo lo spirito di innovazione, di creatività e la voglia di guardare al futuro con fiducia", conclude.(Rpi)